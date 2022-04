Faut-il encore présenter notre Toots, héros national du jazz. Figure incontournable du jazz belge et international, Toots aurait eu 100 ans ce 29 avril 2022.

Et c’est à travers de nombreuses archives que nous vous proposons de rendre hommage à celui qui jouera avec les plus grands jazzmen. Un voyage en images et en sons pour se souvenir des grands moments de la vie de Jean (Toots) Thielemans.

Portrait et rencontre