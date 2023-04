Il y a 100 ans naissait Tito Puente

C’est en 1923 que Tito Puente voit le jour à New York. De parents portoricains, il vit sa jeunesse dans le quartier de Spanish Harlem. Attiré depuis toujours par les rythmes sud-américains son but musical était de réaliser la fusion entre la musique latine américaine et les rythmes afro-cubains.

Après des cours de piano et de percussions, Tito Puente rejoint en 1942 la formation du percussionniste cubain Machito puis part pour son service militaire dans la marine, servant lors de deuxième guerre mondiale. C’est en 1948 qu’il forme son tout premier orchestre (The Piccadilly Boys) qui verra défiler les plus grands percussionnistes : Ray Barretto, Mongo Santamaria, Willie Bobo… et enregistre son premier disque "Mambo La Rocca". Jouant du mambo, popularisant le cha-cha-cha, Tito Puente s’orientera ensuite vers le latin jazz et la bossa nova. Il va signer deux succès : "Ran Kan Kan" et "Oye Como Va", cette dernière composition sera notamment reprise avec succès par Carlos Santana.