Il y a 100 ans naissait Oscar Pettiford

Par la suite, Oscar Pettiford continuera d’accompagner les stars du jazz, de Charles Mingus en passant par Zoot Sims, Max Roach, Julius Watkins…Parmi ses musiciens préférés : Clifford Brown, Art Tatum, Tal Farlow, Irving Ashby, Charlie Parker ou encore Django Reinhardt : "J’étais heureux et fier d’être chez Ellington en même temps que Django. C’était un homme merveilleux ! Evidemment, il ne connaissait pas les affreux problèmes du racisme aux Etats-Unis, et un jour que nous nous trouvions dans un bar où le garçon refusait tout net de me servir, Django, rouge de fureur, s’indigna et m’entraîna aussitôt hors de ce lieu. J’ai gardé un tel souvenir de lui que, à l’annonce de sa mort, je fondis en larmes !". Ce qu’il déteste le plus d’entendre ? Dave Brubeck "He doesn’t play nothing !".

En 1954, Oscar Pettiford enregistre pour le label Bethlehem et sort l’album éponyme. Oscar Pettiford est à la basse et au cello, Julius Walkins au cor, Charlie Rouse au saxophone ténor, Duke Jordan au piano et Ron Jefferson à la batterie.

Bonne écoute !