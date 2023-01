Il y a 100 ans naissait Milt Jackson

Milt Jackson décède à l’âge de 76 ans, le 9 octobre 1999 à New York. Une grosse partie de sa carrière se fera donc au sein de l’élégante formation du Modern Jazz Quartet. En 1961, la formation se produit dans le cadre de l’émission de la RTB "Jazz Pour Tous" au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. John Lewis est au piano, Milt Jackson au vibraphone, Percy Heath à la basse et Connie Kay à la batterie, quatre musiciens de haute voltige qui forment un véritable bloc. Ils sacrifient leur personnalité à un esprit d'équipe rarement vu. John Lewis, le pianiste et âme du quartet, s'est révélé comme le plus grand soliste du piano à l'époque. Son toucher, comparable en son genre au toucher d'un Backhaus ou d'un Gieseking, ne le cède qu'au swing qu'il dégage, comparable au swing de Count Basie. Milt Jackson, plus sage, moins exubérant que Lionel Hampton, swingue tout autant que ce dernier et dégage une musicalité bien plus grande. Son jeu, plein de nuances, en fait le plus grand vibraphoniste que le jazz ait connu. Que dire de Percy Heath sans courir le risque de ne pas en dire suffisamment ? II est un des cinq bons bassistes de l’époque. Connie Kay est le drummer rêvé pour ce quartet qui se plie aux nuances exigées par les délicats arrangements de John Lewis.

Parmi les titres joués ce soir du 5 novembre 1961, "Django" en hommage à Django Reinhardt ou encore le succès de Milt Jackson "Bag’s Groove".