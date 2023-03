Il y a 100 ans naissait le trompettiste Thad Jones

Sa collaboration avec Mel Lewis

Dès 1963, Thad Jones collabore avec le batteur Mel Lewis pour créer en 1965 Le Thad Jones/Mel Lewis Orchestra. L’objectif de la formation était d’offrir à leurs musiciens un terrain de jeux autre que celui des studios d’enregistrements et de proposer un subtil mélange entre traditions et tendances plus contemporaines, donnant à cet orchestre une véritable identité. L’orchestre s’installera avec succès tous les lundis au club de Max Gordon, le Village Vanguard de New York. Thad Jones continuera de diriger l’orchestre jusqu’à son départ au Danemark.