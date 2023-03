Il y a 100 ans naissait le guitariste Wes Montgomery

Jazzman le soir, soudeur le jour

Devant subvenir aux besoins de sa famille, Wes Montgomery va ensuite devoir partager une partie de sa vie entre la musique le soir, et un travail éreintant le jour, à l’usine, en tant que soudeur. En 1955, Wes Montgomery se produit en compagnie de ses frères. Ils feront la rencontre d’un autre jeune musicien d’Indianapolis, le trompettiste Freddie Hubbard avec qui ils enregistrent en 1957 pour Pacific. Mais c’est avec le label Riverside que la carrière de Wes Montgomery va véritablement décoller, découvert par le saxophoniste Cannonball Adderley en 1959. En 1960, l’album "The Incredible Jazz Guitar Of Wes Montgomery" va définitivement asseoir la notoriété de Wes, le propulsant comme digne héritier de son maître Charlie Christian. Enregistré à New York les 26 et 28 janvier 1960, la plupart des morceaux de l’album illustrent les deux techniques particulières de Wes : le "thumb picking" et l'utilisation particulière des octaves. Pour cet album, Wes Montgomery est accompagné par Tommy Flanagan au piano, Percy Heath à la basse et Albert Heath à la batterie.