Il y a 100 ans naissait la Sabena, une compagnie machiste et patriarcale : les hôtesses de l'air étaient virées à 40 ans

Monique Genonceaux a dû passer devant cette commission : "C’était une humiliation. Vous arrivez dans un grand bureau. Il y avait le directeur de division, le chef de service, un troisième homme et une cheffe hôtesse, une femme qui était là un peu en otage, au fond. Il y avait bien 7-8 mètres à parcourir entre la porte et le bureau. J’entre, et on me dit de me déshabiller, d’enlever mon manteau. J’ai enlevé mon manteau, c’était très gênant, ce geste. Je me suis sentie déshabillée ". "Il y a eu une hôtesse qui s’est fait éjecter, poursuit-elle. Elle a compris que c’était pour cause de dégradation physique."