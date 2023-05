Il y a 100 ans naissait la Sabena : 5 dates qui ont marqué l’histoire de la fierté nationale

Il y a bientôt un siècle, le 23 mai 1923, la Société anonyme belge d’exploitation de la navigation aérienne voit le jour. La Sabena naît de la fusion entre la Société nationale pour l’étude des transports aériens (Sneta) et le Comité d’études pour la navigation aérienne au Congo (Cenac). La toute première ligne relie Bruxelles à la petite ville de Lympne, en Angleterre, et se limite au courrier et au fret. Les premiers passagers, eux, n’embarquent qu’un an plus tard, en 1924, sur un vol ralliant Amsterdam à Bâle, en passant par Bruxelles et Strasbourg.