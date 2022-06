Il y a 100 ans naissait Judy Garland

Comédies musicales et cinéma

En plus d' Oz, la production de Judy comprenait de nombreuses comédies musicales désormais considérées comme des classiques, notamment "Meet Me in St. Louis" (1944), "The Harvey Girls" (1945) et "Easter Parade" (avec Fred Astaire en 1948). À sa demande, Gene Kelly a fait ses débuts au cinéma en face d'elle dans "For Me and My Gal" (1942). Judy est également apparue dans dix films avec son partenaire préféré Mickey Rooney, ("Thoroughbreds don't cry" en 1937 et plus tard la série des "Andy Hardy"). Après avoir reçu un Oscar du jeune talent pour Oz, Judy Garland a été nominée pour les Oscars pour "A Star is Born" (1954) et "Judgment at Nuremberg" (1961).