Il y a 100 ans naissait Illinois Jacquet

Diego Doña Solar n’a pas fréquenté le milieu scolaire traditionnel. Il suit des cours par correspondance, rêve de devenir un auteur de bande dessinée, il s’adonne à la peinture et expose en Belgique et aux États-Unis. Après plusieurs années de certitudes et de doutes il arrête la peinture pour fréquenter l’atelier de bande dessinée d’Alain Goffi n. À l’ERG (École de Recherche Graphique), pluridisciplinaire et très orientée vers les arts contemporains il s’initie à de nouvelles matières : couleurs, cinéma, bande dessinée, et affi ne sa maîtrise des arts narratifs et visuels. Professeur en arts plastique et visuel, il collabore à diverses œuvres de théâtre contemporain en tant qu’acteur et monteur vidéo. Il s’installe en Espagne et crée une société de services sur internet pour fi nancer ses projets d’auteur. Il réalise des courts métrages et romans graphiques, des vidéoclips et collabore avec Desakorde, un jeune groupe andalou du milieu punk-rock alternatif.