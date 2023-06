Il y a 100 ans naissait Elmo Hope

A l’ombre de Bud Powell ou Thelonious Monk, le pianiste/arrangeur/compositeur Elmo Hope a connu une courte carrière, écourtée par les conséquences de sa consommation de drogues. Ne le 27 juin 1923 à New York, Elmo Hope décèdera d’une pneumonie le 19 mai 1967.

Apprenant le piano à l’âge de 7 ans, Hope échappe à la mort 10 ans plus tard, après avoir été atteint par balle, tirée par un policier de New York. En 1942, Elmo Hope et son ami Bud Powell rencontre Thelonious Monk, passant beaucoup de temps ensemble, Hope va ensuite s’engager dans l’armée américaine en 1943.

Jouant principalement du blues à la fin des années 1940, il participe à son premier concert important avec le groupe du trompettiste Joe Morris et enregistre à New York en tant que leader à partir de 1953. Il va collaborer avec de grandes pointures du jazz, Sonny Rollins, Lou Donaldson, Clifford Brown, Jackie McLean… et enregistrer pour les grands labels que sont Blue Note, Prestige, Pacific Jazz, Riverside... Consommateur de drogue, avec le casier judiciaire qui en découle, Elmo Hop se voit privé de sa carte lui permettant de jouer dans les clubs de New York. Après une tournée en compagnie de Chet Baker en 1957, c’est désormais à Los Angeles qu’Elmo Hope va poursuivre sa carrière jusqu’en 1961. Il jouera avec Curtis Counce, Sonny Rollins, Harold Land, Lionel Hampton… De retour à New York ou il effectuera un court séjour en prison, Hope continue de jouer, principalement en trio avant de se produire une dernière fois en concert, en 1966 avant de décliner physiquement et mourir quelques mois plus tard.