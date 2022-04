Il y a 100 ans naissait Charles Mingus

Des paroles traitant parfois du racisme et de la ségrégation

En 1960, enregistré sur le label Candid, lui laissant plus de liberté que d’autres plus grands labels sur lesquels il avait l’habitude d’enregistrer, l’album "Charles Mingus Presents Charles Mingus" donne l’illusion d’être enregistré en public. Pour ce faire, Charles Mingus introduit chaque titre avec un petit texte non dénué d’humour ou de revendications plus politiques. Jusqu’à la fin du mois d’octobre 1960, Mingus était à Greenwich Village dans un endroit dont la pièce ne correspondait pas à la sonorité qu’il désirait pour la captation. C’est donc finalement en studio, mais en "faux live", que s’enregistra l’album "Charles Mingus Presents Charles Mingus". Le célèbre contrebassiste est accompagné d’Eric Dophy au saxophone alto et à la clarinette basse, Ted Curson à la trompette (ces deux musiciens voulant quitter Mingus avant l’enregistrement de l’album) et Dannie Richmond à la batterie. Une formation judicieusement surnommée "The Jazz Workshop".