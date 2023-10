Il y a 100 ans naissait Barney Kessel

L’argent et le jazz

Après sa participation au trio de Charlie Parker, Barney Kessel retourne à Los Angeles pour enregistrer en studio : "En fait, toute ma vie se résume dans ce dilemme. J’adore jouer mais pour jouer, il faut voyager. J’adore aussi le luxe, la maison et, pour satisfaire cela, il faut de l’argent. L’argent, on ne peut l’obtenir qu’en faisant du studio. J’aime la bonne cuisine, les beaux draps, le bon café. Mais j’adore jouer du jazz. Il est très difficile de concilier les deux". Dans les années 1960, Barney Kessel compose pour le cinéma et va même faire l’intro du hit "Wouldn’t It Be Nice" des Beach Boys. Dans les années 1970 il joue avec Charlie Byrd et Herb Ellis au sein du quintet Great Guitars. Victime d’une attaque cérébrale en 1992, Barney Kessel s’éteint en 2004 en Californie.