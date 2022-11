Il y a 100 ans, la tombe de Toutankhamon était ouverte par Howard Carter

Le 4 novembre 1922, après seulement 3 jours de fouilles dans la Vallée des Rois, le pressentiment de Carter devient de plus en plus tangible. C’est ce jour-là que sont découvertes quelques marches qui s’enfoncent dans le sable. Or, on ne construit pas un escalier en plein désert s’il ne mène à rien.

Le temps de dégager ces marches, puis la porte qui est découverte à leur bout, et nous sommes le 26 novembre, jour où Howard Carter passe pour la première fois sa tête dans la tombe de Toutankhamon. Il ne fait qu’un trou suffisamment large pour regarder dedans, car l’ouverture officielle ne se fera que trois jours plus tard, le 29, devant une foule amassée à l’entrée du tombeau et des journalistes du monde entier. Il faut que la découverte soit racontée et connue partout, elle ne peut pas se faire dans la discrétion. Ce genre d’événement médiatique est encore pratiqué aujourd’hui lorsqu’une trouvaille est faite en Egypte.