Il y a 10 ans, Vanmarcke créait la surprise en battant Boonen au Circuit Het Nieuwsblad

A 30 km de la ligne d'arrivée, sur un secteur pavé plat, Thor Hushovd et Matti Breschel lâchaient prise. A l'avant, 5 hommes résistaient, le duo Boonen-Devenyns, le duo Flecha-Hayman et Vanmarcke.



C'est dans le Lange Munte que Vanmarcke a décidé d'accélérer de manière impressionnante. Il a emmené avec lui Boonen et Flecha. Devenyns et Hayman, eux, ont sauté à l'arrière. A ce moment-là, il ne restait plus que 20 km.



Le trio s'est présenté sous la flamme rouge avec une petite minute d'avance sur le peloton. A 150 mètres, Tom Boonen a lancé le sprint face à deux coureurs en théorie moins rapides que lui dans cet exercice. Seulement il a coincé dans les 50 derniers mètres et Sep Vanmarcke (23 ans) a saisi sa chance pour s'offrir le premier et l'un des plus beaux succès de sa carrière. Boonen finira deuxième, Flecha troisième.

Cette édition restera gravée comme celle où un jeune Courtraisien a vaincu le grand favori, à la surprise générale. Une course que l'ancien leader d'Omega Pharma-Quick Step ne parviendra d'ailleurs jamais à ajouter à son grand palmarès.