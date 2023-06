Il y a 10 ans, Steve Darcis terrassait Rafael Nadal à Wimbledon

Dès l'entame de match, Darcis se montre appliqué sur sa mise en jeu et agressif en retour. Monsieur Coupe Davis tient bon et pousse son adversaire au tie-break. Plus juste, il s'offre la première manche au bout de sa 3e balle de set. Dans le deuxième set, rebelote. Le Belge tient tête à Nadal et s'offre même davantage de possibilités de break sur le service de son adversaire. Les deux hommes se départagent une nouvelle fois et au tie-break. Et, à ce petit jeu-là, la malice de Darcis fait une nouvelle fois la différence.

Alors que les deux hommes entrent dans leur troisième heure de match, les spectateurs s'attendent à voir l'ogre Nadal émerger physiquement. Il n'en sera rien. Bien au contraire, visiblement diminué par des douleurs au genou, l'ancien numéro 1 mondial n'y arrive pas. En face, toujours plus inspiré en retour, Steve Darcis s'offre la rencontre en remportant la dernière manche 6-4. Incrédule, il ne semble pas pleinement mesurer l'exploit qu'il vient de réaliser. À ce jour, il reste le joueur le moins bien classé à avoir triomphé de Nadal lors d'un tournoi du Grand Chelem.