Il y a 10 ans, s’éteignait Georges Moustaki, le chanteur "métèque", orfèvre de la chanson française

Il y a 10 ans, le 23 mai 2013, le chanteur Georges Moustaki nous quittait. Réal Siellez lui rend hommage dans sa chronique Dans l’air du temps.

Yussef Mustacchi naît en Égypte, à Alexandrie, le 3 mai 1934. Ses parents tenant une librairie, Yussef lit, mange les mots par cuillérées kilométriques dès sa plus tendre enfance.

Ses copains de jeux de rues parlent arabe, mais à la maison on parle italien à cause d’une tante grecque qui met un point d’honneur à ce que la famille, originaire de Corfou, parle la langue maternelle, qui n’est autre que l’italien… Et les parents du petit Yussef l’ont inscrit dans une institution scolaire française.

Bouillon de culture et de langues pour le futur Georges Moustaki, qui s’intéresse très vite à Charles Trenet, Tino Rossi et Edith Piaf. Il apprend le piano avec leurs mélodies.

A l’âge de 17 ans, il demande à son père l’autorisation d’aller vivre dans la capitale française, et il y gagnera sa vie en vendant des livres de poésie au porte à porte.