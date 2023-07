Il y a 10 ans, Philippe prêtait serment et devenait Roi des Belges : retour sur cette journée historique

Joelle Milquet, ministre de l’Intérieur à l'époque, se souvient très bien du 21 juillet 2013. Elle a, avec le Service du Protocole, organisé et coordonné cette journée particulière. "Vous aviez cette légèreté, cette bonne humeur, cet esprit belge en fait qui est bien veillant et qui n’est pas non plus toujours très codé et qui a fait qu’il y avait beaucoup d’émotion qui passait, que tout n’était pas rigide et formel. C’était bon enfant. C’est un peu l’âme de la Belgique qui se ressentait dans cette passation à la fois officielle mais très humaine", confie-t-elle au micro de Thi Diem Quach.

Philippe, ce dimanche là, doit arriver au Parlement fédéral pour sa prestation de serment. L'hémicycle s'est transformé en une véritable fourmilière pour assurer les préparatifs de ce moment historique.

Il y a 10 ans, Laurent Venois se souvient. Il est alors déménageur à la Chambre et est chargé d'aménager l'estrade royale. "Nous avons vraiment enlevé tout de A à Z. C’était quand même quelque chose de conséquent. Bien sûr, nous avons dû installer les podiums en plusieurs étages, des grandes colonnes ainsi que le trône du Roi que je suis allé chercher personnellement. Il fallait faire très attention de ne pas l’abîmer. Il n’y en a qu’un et c’est très fragile", explique Laurent Venois, adjoint-chef du nettoyage au Parlement fédéral.

En coulisses et dans la plus grande des discrétions, les huissiers de la Chambre veille au bon déroulement des évènements. Annick Villé, cheffe des huissiers au Parlement fédéral, accompagnait la famille royale. "Pendant le cérémonial, la famille Royale est entré, s’est installé. J’ai vraiment été émue par la douceur, le comportement de la princesse Mathilde avec ses enfants".

Arrive enfin le moment tant attendu devant le Parlement réuni. Une phrase du Philippe marque les mémoires : "Je jure d’observer la constitution et les lois du peuple belge".