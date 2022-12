Il y a 10 ans, Messi et ses 91 buts en une année civile marquaient l'Histoire du football

Pour le compte de la quinzième journée de Liga, le Barca se déplace sur la pelouse du Betis Séville. Les Catalans souffrent, mais peuvent compter sur un doublé de l'inévitable Leo Messi, pourtant incertain en raison d'une contusion au genou gauche. En plus d'offrir la victoire à son équipe, l'Argentin inscrit là ses 85 et 86e buts de la saison. Tremblement de terre sur la planète football : le record légendaire de Gerd Muller, auteur de 85 buts en 1972 avec le Bayern et la Mannschaft, est tombé. Classe, Messi envoie en signe de respect son maillot au club bavarois. C'est aujourd'hui la seule vareuse d'un autre club exhibée au musée du Bayern.

Pas rassasiée, la Pulga claque cinq buts sur les trois matches suivants pour porter son total à 91 buts en 68 matches. Avec 79 de ces pions sous le maillot catalan, Messi est l'auteur de 41% des buts du Barca sur l'année civile (193) ! 20 doublés, 5 triplés, 2 quadruplés et 1 quintuplé, c'est peu dire que la Pulga était au-dessus du lot en 2012. On en oublierait presque de citer ses 22 assists sur la même période. De quoi bien mériter un quatrième Ballon d'Or. Et c'était loin d'être le dernier...