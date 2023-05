Il y a 10 ans, le Chelsea d’Eden Hazard remportait l’Europa League… sans Eden Hazard

Libre comme l’air, c’est Rafael Benitez qui est appointé quelques jours plus tard pour jouer au pompier de service. Lui, l’ancien coach de Liverpool, sifflé par certains supporters des Blues qui n’ont pas oublié son passage (et ses quelques déclarations provocatrices) chez les Reds. C’est donc dans un contexte assez particulier que Chelsea, largué en championnat, met le cap sur l’Europa League, la compétition censée 'sauver' sa saison.

Sans briller, les Londoniens, intrinsèquement trop talentueux pour leurs adversaires, passent les écueils un à un : le Sparta Prague en 16e au terme d’un double duel plus serré que prévu (1-0, 1-1), le Steaua Bucarest malgré une défaite au match aller (1-0, 1-3), puis le Rubin Kazan (3-1, 2-3) et Bâle (2-1, 3-1) en quarts et en demi-finale.

Novice dans cette équipe qui alterne entre l’excellent et le beaucoup moins bon, Eden Hazard oscille lui entre le banc de touche et les titularisations. Sur l’ensemble de la campagne, il signe 1 but et deux passes décisives et se montre globalement à son avantage. Mais le week-end avant la finale, patatra. Une blessure musculaire, encourue quelques jours plus tôt, s’avère plus grave que prévu. Le Brainois sera privé de la finale de l’Europa League face à Chelsea.