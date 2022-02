Il y a 10 ans, le Brussels Philharmonic recevait l'Oscar de la meilleure bande originale pour le film "The Artist"

Il y a 10 ans déjà, le Brussels Philharmonic recevait l'Oscar de la meilleure bande originale de film pour sa musique du film "The Artist".

"The Artist", c'est un film muet en noir et blanc qui raconte l'histoire d'une star de cinéma dans le Hollywood des années 1920 avec Jean Dujardin et Bérénice Béjo par le réalisateur français Michel Hazavanicius.

Le film a connu un succès inattendu et a été récompensé par de nombreux prix (53 au total!): plusieurs BAFTA et Golden Globes et cinq Oscars, dont celui de la meilleure bande originale. Mais saviez-vous que cette bande originale a été enregistrée à Bruxelles? L'ensemble de la musique du film a été enregistré en quatre jours au studio 4 à Flagey. On vous raconte les dessous de cet enregistrement!

La musique de The Artist a gagné plus de prix que celle de Titanic ou Le Parrain.

Dans un film muet, la musique joue un rôle encore plus important, elle permet de donner vie aux images. Les compositions de "The Artist" sont signées par le compositeur français Ludovic Bource et c'est le Brussels Philharmonic qui a été choisi pour les interpréter. A l'époque, c'était la première fois que l'orchestre belge enregistrait la musique d'un film muet.

"L'enregistrement a nécessité beaucoup d'astuces et de manœuvres", se souvient Ernst van Tiel, le dirigent de l'époque. "Toute la musique n'était pas encore prête. Même le dernier jour, à cinq heures et demie du matin, un nouveau morceau était glissé sous la porte de ma chambre d'hôtel et devait être enregistré le jour même. Mais le compositeur et moi avions déjà le sentiment, après la première session d'enregistrement, qu'elle allait être spéciale. L'énergie de l'orchestre était incroyable, et elle s'est améliorée à chaque session d'enregistrement. Les musiciens ont tous donné le meilleur d'eux-mêmes."

Les musiciens gardent également un bon souvenir de cette expérience: "Les enregistrements pour The Artist ont été intéressants et très amusants. Le compositeur était en contact direct avec le réalisateur à Los Angeles, ce qui a permis de rebondir très rapidement. Aujourd'hui encore, j'écoute le CD de temps en temps. Cela me rappelle de nombreux beaux souvenirs." raconte Tim Van Medegael, tromboniste basse du Brussels Philharmonic. Le soir de la cérémonie des Oscars, l'orchestre s'était réuni à Flagey pour regarder la cérémonie ensemble. "L'Oscar de la musique était l'un des derniers à être annoncé. C'était donc une grosse décharge et l'ambiance était super." se souveint Ernst van Tiel, dirigent.

Cet Oscar est l'un des moments forts de l'histoire de l'orchestre. Il lui a permis d'acquérir une renommée internationale et leur a ouvert de nombreuses portes dans le monde de la musique de film. Depuis, le Brussels Philharmonic a enregistré beaucoup de musiques de films et une fois par an, le Brussels Philharmonic propose même un concert en direct pour un film muet. Le dernier en date était consacré au film "Le Crique" de Charlie Chaplin.