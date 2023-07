Il y a 10 ans : l’abdication d’Albert II, un plan presque sans accroc

Il y a 10 ans, la Belgique était comme suspendue, comme mise entre parenthèses. Le Roi Albert II annonçait son abdication au profit de son fils Philippe. Une décision éventée, mais qui a pourtant surpris les Belges.

Fatigué, le Roi veut prendre sa retraite. Il a tout préparé en coulisses, mais tout ne se va pas se passer comme prévu. Un an et demi auparavant, le scénario d’une abdication d’Albert II le 21 juillet 2013 s’étale en une du Soir. Quelqu’un dans l’entourage du souverain a parlé. Cela va compliquer bien des choses.

On s’est habitué aujourd’hui, à l’abdication et à la présence du roi Philippe. Mais ce qui nous paraît évident aujourd’hui ne l’était pas il y a 10 ans. L’abdication était quasiment un mot tabou, comme si le Roi, pour être un bon roi, devait mourir sur son trône comme le roi Baudouin.

Il y a pourtant d'autres raisons pour lesquelles le mot abdication est tabou: elles sont plus politiques. Le Roi jouit encore d’un certain pouvoir en Belgique lors de la formation des gouvernements. Et on sort de la plus longue crise politique de Belgique, où Albert II a joué un rôle important. Or, beaucoup de politiques n’ont pas vraiment confiance en Philippe et ne veulent pas donc pas entendre parler de l’abdication d’Albert II.

Retour sur un tournant pour la monarchie, retour sur un moment clef pour la Belgique. Un podcast avec Martine Dubuisson, journaliste au Soir.