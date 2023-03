Il y a 10 ans, François Englert recevait le Nobel pour avoir découvert le Boson scalaire, une révolution pour la physique des particules

Le Boson de Higgs, ou plus précisément de Brout-Englert-Higgs, c’est une particule élémentaire de la matière qui permet de donner à une multitude d’autres particules, une masse. Elle avait été prédite en théorie par deux physiciens belges,- François Englert et Robert Brout - et son mécanisme de fonctionnement par le physicien britannique Peter Higgs. Elle a finalement été débusquée dans le plus grand accélérateur de particules au monde du CERN, à Genève en 2012.

François Englert et Peter Higgs ont reçu le prestigieux prix Nobel de physique en 2013. Décédé en 2011, Robert Brout n'a pas pu le recevoir, car ce prix n'est pas décerné à titre posthume.

La minuscule particule, surnommée parfois la particule de Dieu, est un élément clé du modèle standard, une théorie sur la structure élémentaire de la matière et la formation de l’Univers. Cette théorie est pour les physiciens ce que la théorie de l’évolution est aux biologistes.