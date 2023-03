Il y a 10 ans, François Englert recevait le Nobel pour avoir découvert le Boson de Higgs, une révolution pour la physique des particules

C’est en 1964, que les deux Belges déduisent de leurs calculs théoriques l’existence de cette particule, dont le champ a permis aux autres d’acquérir une masse, au moment du Big Bang, il y a plus de 13 milliards d’années. Parallèlement, en Grande–Bretagne, Peter Higgs proposait un mécanisme de fonctionnement de ce fameux Boson. Mais aucun des trois n’avait jamais pu le prouver. Pendant des dizaines d’années, on l’a donc cherché.

Pour comprendre, arrêtons-nous un instant sur la matière, celle que l’on trouve partout autour de nous, et zoomons à l’intérieur.

On y trouve de multiples petites briques qu’on appelle les molécules, composées elles-mêmes d’atomes. Zoomons encore, on trouve un noyau composé de protons, qui abritent les fameuses particules élémentaires comme les Quarks reliés par des gluons (des noms un peu barbares).

Le mystère pour les physiciens, c’est comment ont-elles fait pour avoir une masse. Comment se sont-elles débrouillées pour l’acquérir ?

Les trois lauréats du Nobel, ont proposé une explication, l’existence d’un champ "Higgs" qui donne aux particules qui le traversent, une masse et l’ont appelé le Boson. C’était le chaînon manquant. Sans lui, toutes ces particules du début de l’Univers, seraient restées dispersées et n’auraient pas pu s’agréger pour former des étoiles et donner naissance à la vie.