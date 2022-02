Il y 30 ans, l'affaire Anthony De Clerck secouait la Belgique

Une dizaine de jours plus tard, les kidnappeurs fixent leur prix. Le 27 février, une première tentative de remise de rançon (de quelque 256 millions de francs belges, soit 6,3 millions d'euros) échoue. Une deuxième tentative, le 4 mars, aboutit et Anthony De Clerck est libéré deux jours plus tard.

Très rapidement, les suspects seront arrêtés et la quasi-totalité de la rançon récupérée. La justice avait identifié les responsables de l'enlèvement, la bande de Danny Vanhamel, mais devaient attendre que le petit Anthony soit en sécurité pour procéder à leur interpellation.

En 1994, Danny Vanhamel, Jozef Peeters et Isidro Sanchez sont condamnés à la réclusion à perpétuité par la cour d'assises de Gand. Salavatore Calatabiano écope d'une peine de 13 années de prison et Yvon Huber est condamné à 20 ans de travaux forcés.