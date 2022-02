"Il voyage en solitaire" de Gérard Manset : une chanson miracle, elle ne devait pas devenir un tube...

Dans la même interview, Manset qualifie "Il voyage en solitaire" de "belle variété française." Et pour les gens de ma génération, "Il voyage en solitaire" est une chanson extrêmement important parce que son texte ouvre un champ poétique quasi performatif.

C’est-à-dire qu’en chantant le voyage, il nous fait voyager… Et il n’a sans doute pas mesuré l’impact que son texte allait avoir sur la jeunesse de 1975 qui est la jeunesse de l’aftershock pétrolier …

Une jeunesse à qui on bassine – à longueur de journée - que la crise du pétrole, c’est la nouvelle guerre – une guerre où il ne faut pas aller se battre mais qui réclame néanmoins des efforts et des sacrifices. Une jeunesse qu’on oblige encore à se taire à table.

Or dans la chanson de Manset, il est dit : "Il voyage en solitaire. Et nul ne l'oblige à se taire. Il chante la terre. Et c'est une vie sans mystère. Qui se passe de commentaire. Pendant des journées entières. Il chante la terre. Il reste le seul volontaire. Et puisqu'il n'a plus rien à faire. Plus fort qu'une armée entière. Il chante ma terre."

Gérard Manset décrit une façon de vivre détachée des contingences matérielles.

En 1975, quand on l’entend chanter, on se dit : "mais c’est lui qui a raison, moi aussi – je veux vivre comme ça." En 1975, le désir écologiste commence à s’affirme – et c’est ça qu’on entend dans "il chante la terre"… Et le sentiment antimilitariste – "plus fort qu’une armée entière" - est un clé pour s’affirmer en rupture. Dans sa chanson, il montre le voyage, la route, la solitude, la terre, l’horizon – autant de fantasmes d’un romantisme qui font de Manset une sorte de marin de la chanson.

Le personnage de la chanson incarne tout ce qu’on voudrait être et que l’on n’est pas – même si, ne l’oublions pas - cette solitude assumée est le résultat d’une peine de cœur : "Mais il est seul. Un jour, l'amour l'a quitté, s'en est allé. Faire un tour de l'autre côté. D'une ville où y avait pas de places pour se garer."

Ici aussi, petite préoccupation d’époque : celle qui s’inquiète des villes surpeuplées

Avec cette chanson, Gérard Manset fonde sa propre mythologie d’artiste voyageur – amoureux de l’Asie, et de l’Amérique du Sud. Un artiste qui trouve son inspiration dans l’errance, quelque part entre Jack Kerouac et Corto Maltese. Un statut envié qui fera saliver toute une jeunesse, rêvant d’échapper à l’ennui et au quotidien.

Et après ?

Alors, on peut se poser la question : Est-ce que – longtemps après la fin de la chanson – le personnage d’ "Il voyage en solitaire" a, un jour, voyager en groupe? Est-ce qu’il a fait – un jour, un voyage organisé ? Je vous le dis tout de suite: non, c’est pas son genre. En revanche, figurez-vous, qu’on l’a vu monter dans un train – dans la ville mexicaine de Chihuahua, en compagnie d’une jeune femme et que les deux avaient l’air complice.

On ne sait pas grand-chose de cette femme avec qui il a cessé de voyager en solitaire… à part qu’elle a les cheveux noirs et un visage de déesse amazone. C’est difficile de les repérer et de les approcher tant ils bougent tout le temps…

Pour eux, les distances ne sont rien… La preuve, la dernière fois qu’on les a vus, c’était au marché de Samut Sakorn, à 50 kilomètres de Bangkok – en train d’acheter des fruits. La fille avait croqué dans une mangue, ce qui avait fait couler du jus sur son menton – menton qu’il avait immédiatement sécher avec sa langue – un carambolage de peaux et de sucre qui avait fini en baiser – là, devant les passants et les marchands.

C’est comme s’ils n’en avaient plus rien à foutre du monde. On les a aperçus aussi dans une guest-house à Pattaya, et puis beaucoup plus loin, on les a vus se baigner à Cat Ba dans la baie d’Halong (au Vietnam). Après, on perd leur trace… Ces amants-là sont des experts en mimétisme: ils se fondent dans le paysage. Et tout ce qu’ils veulent, c’est qu’on les oublie.

On ne sait pas s’ils ont continué à voyager ensemble ou s’il a repris sa vie de routard solitaire. En tout cas – quoi qu’ait pu durer leur histoire, on a été content de le voir avec la fille aux cheveux noirs… On était heureux de le voir heureux… Voilà ce qui s’est passé à la fin de la chanson "Il voyage en solitaire". Je le sais puisque je l’ai inventé…