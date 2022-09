Il vit dans une maison autonome… malgré lui

Bien que son mode de vie induit forcément une plus grande sobriété et une indépendance énergétique, Jean-François tient tout de même à préciser que son impact sur l’environnement est loin d’être nul. "J’ai un groupe électrogène. Je me chauffe au bois, cela implique de couper des arbres. J’ai des panneaux photovoltaïques et des batteries qui polluent énormément à la production, etc. Mais c’est vrai, je suis autonome et probablement moins gourmand qu’un autre en énergie domestique."

­Jean-François ne soutient pas que sa manière de vivre est plus vertueuse qu’une autre. Cela dit, si certaines personnes veulent tendre vers plus de sobriété et d’indépendance énergétique, que ce soit pour des raisons écologiques ou économiques, sa porte est toujours ouverte. "Avant, les gens se moquaient ouvertement de ma manière de vivre. Aujourd’hui, avec la hausse des prix de l’énergie, beaucoup de gens viennent vers moi pour des conseils afin de tendre vers plus d’autonomie tout en étant raccordé au réseau."

Ce qui est certain, c’est que ce mode de vie, Jean-François l’a adopté et ne voudrait pas revenir en arrière. "Je m’y suis habitué. C’est ma vie. Je suis heureux comme ça."