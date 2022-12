"Il vient d’une autre galaxie" : la presse internationale complètement subjuguée par Kylian Mbappé

Où s’arrêtera-t-il ? Match après match, la question mérite tout doucement d’être posée. Intouchable, depuis le début du Mondial, Kylian Mbappé a encore éclaboussé la rencontre contre la Pologne de toute sa classe, désossant quasiment les Polonais à lui seul grâce à deux buts et une passe décisive. Forcément, après cette prestation réussie, il récolte les louanges de toute la presse internationale.

On commence avec la presse britannique, prochain adversaire des Bleus, et donc forcément aux premières loges de la rencontre des Bleus face à la Pologne. Dans les colonnes du Telegraph, l’ancien défenseur de Liverpool, Jamie Carragher n’est pas passé par quatre chemins : "Il n’y a qu’une seule équipe que j’ai vue qui m’a impressionné plus que l’Angleterre dans cette Coupe du monde. Malheureusement, cette équipe est la France." Un avis tranché mais partagé par Rio Ferdinand, très élogieux envers Mbappé : "Aujourd’hui, Mbappé a été dévastateur. Personne ne peut le stopper."