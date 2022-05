Il vaut mieux éviter les alligators nous explique BJ Scott

Partout dans le sud des USA on retrouve des animaux sauvages. Avec le sur développent ils sont souvent en proximité des êtres humains. Cette espèce de reptile est vieux de 150 millions d’années. Comment survivre à une attaque d’alligator : " Battez-vous comme un diable ", disent les experts de la faune sauvage. Mais surtout… Éviter les rencontres !

Alligator facts :

- Attaques par an : 10

- Morts par an : 1 à 2

- Vitesses – au démarrage 50 km – en général 18 km, faible endurance

- Les mâles peuvent mesurer 6 mètres et peser 500 kg

- Espèce existante depuis 150 millions d’années

- On les chasse et mange dans la Sud. Bien préparé, c’est délicieux !

On estime à 5 millions le nombre d’alligators américains sauvages répartis dans 10 États du Sud-Est et au-delà, y compris certaines parties de la Caroline du Nord et même l’extrême pointe sud-est de l’Oklahoma.

Pourtant, les attaques d’alligators ne sont pas si fréquentes et les décès encore plus rares (les attaques mortelles de chiens, de chevaux et d’autres mammifères sont plus courantes). Pourtant, les attaques d’alligators ne sont pas si fréquentes et les décès sont encore plus rares (les attaques mortelles de chiens, de chevaux et d’autres mammifères sont plus courantes).

La saison des amours commence par le réchauffement du printemps ; l’accouplement se prolonge au début de l’été ;

On commence à voir les œufs éclore à partir de septembre et octobre. … Et c’est à ce moment-là que les femelles sont le plus protectrices lorsqu’elles sentent que quelqu’un menace leurs bébés.

Les attaques non provoquées sont rares, les alligators peuvent être perturbés ou désorientés par des personnes qui tentent de les attraper par la queue ou de prendre des photos en gros plan des alligators au soleil.

Pire encore, les gens les nourrissent. Les reptiles commencent alors à associer les humains à la nourriture. C’est à ce moment-là que les alligators peuvent être les plus dangereux, lorsqu’ils ont perdu leur peur naturelle ou leur désintérêt pour les gens.

Si l’alligator essaie de vous entraîner sous l’eau, "vous devez supposer qu’à ce stade vous vous battez pour votre vie, et vous devez donner tout ce que vous avez", a déclaré Andrews.

Nous recommandons d’essayer de les frapper dans l’œil, de les frapper dans la partie supérieure du crâne ou sur le côté de la mâchoire. Ces points sont sensibles sur les alligators, tout comme ils le sont sur nous.