"Il vaut mieux être belle et top vingt que moche et numéro un mondiale", un célèbre équipementier choque une joueuse professionnelle de tennis

Sorana Cirstea, actuelle 38e joueuse mondiale, a fait des révélations plutôt interpellantes dans un podcast en Roumanie, son pays natal. Il y a quelque temps, alors qu’elle était 21e joueuse mondiale, elle possédait un contrat de sponsoring avec le célèbre équipementier Adidas. Ce dernier qu’elle accuse de pratiques pour le moins douteuses puisqu’on lui aurait dit qu’il valait mieux être belle et top 20 que moche et numéro un mondiale… Elle explique que l’équipementier était particulièrement intéressé par son profil puisqu’ils considéraient qu’elle avait un bon look.

Dans le podcast "La Fileu", la Roumaine a réexpliqué l’importance pour les joueuses de faire vendre beaucoup de marchandises grâce à leur image, comme les sponsors lui ont enseigné.

Certains sportifs de certains pays seraient plus "vendeurs", dans d’autres pays moins porteurs, c’est le profil des joueuses et joueurs qui prévaudraient : "En général, nos contrats sont internationaux. […] Les mieux payées sont les Américaines, les Chinoises et les Japonaises. Osaka déchire, elle était ces dernières années la sportive la mieux payée ! La Grande-Bretagne vend, l’Espagne, la France aussi. L’Europe de l’Est ne vend pas vraiment. Cela dépend beaucoup de vous, en tant que personnalité, de ce que vous inspirez, de la façon dont vous vous présentez."

Des révélations qui font forcément tâche. L’équipementier n’a, à notre connaissance, pas encore réagi.