C’est un petit événement pour le sport belge. Pour la 1e fois depuis 2008, notre relais masculin du 4x400m ne participera pas à une finale dans un grand événement. 5e de leur série, les Tornados, orphelins de Kevin et Jonathan Borlée ce samedi, restent donc à quai. Forcément, à l’interview, c’était la déception qui prédominait.

"Ce n’est pas facile. Il va falloir le temps de digérer" avoue, sans concession, Robin Vanderbemden au micro de notre envoyé spécial, David Bertrand. "C’était une course compliquée, on a tous été un peu enfermés. Le niveau était très dense dans la série. Cela se joue à pas grand-chose, à des petits détails. On va analyser la course et voir si on aurait peut-être pu faire quelque chose de différent. Le chrono n’est pas mauvais ? Oui, et malgré tout, on a tous été gênés dans nos courses, donc le chrono n’est pas représentatif. Cela fait partie du jeu, on a souvent été devant, on parvenait à gêner les gens. Ici, on s’est retrouvés derrière, on se rend compte que ce n’est pas si évident que ça.

Ma course ? Ce n’était pas évident, j’avais des gens derrière, des gens devant. Voir s’il faut dépasser, c’est toujours un risque de ramener ceux de derrière à l’avant puis d’exploser. J’en ai passé un, puis j’ai pas osé passer les deux autres. A la fin, je me fais dépasser par la France, c’était hyper serré. Je pense que si je fais 5x fois la même course, je ferais des choix différents. On gagne en équipe, on perd en équipe. On reviendra plus fort. On ne doute pas de notre niveau, on sait que l’année prochaine aux Jeux Olympiques, on viendra avec de grandes ambitions. On pense qu’on a tous une marge de progression. Ici, c’était à tous notre 3e course, ce ne sont pas des excuses, mais ce n’est pas évident, on prend de l’expérience. C’est la 2e fois seulement que je cours en 3e position, on a toujours des choses à apprendre."