« Il Turco in Italia », Rossini dans le cadre de Fabrice Murgia à l’Opéra Royal de Wallonie

L’Opéra Royal de Wallonie poursuit sa saison avec un opéra bouffe. Crée à la Scala en 1814, " Il Turco in Italia " chante avec humour, le tumulte amoureux provoqué par l’arrivée d’un prince étranger et séducteur. Dans cette production, l’imbroglio amoureux se déroule devant et derrière les caméras. " Il Turco in Italia " de Gioachino Rossini à partir de ce vendredi 21 octobre à 20h et jusqu’au 29 octobre à l’Opéra Royal de Wallonie à Liège.

Le livret tient en deux actes. II a tout pour plaire ! L’arrivée en Italie d’un prince turc au charme ravageur, fait tourner bien des têtes. Rossini met en scène des personnages hauts en couleur : un mari trompé, une épouse volage, des amants rivaux et possessifs. L’œuvre rassemble tous les ingrédients de la comédie avec en son centre, un poète en manque d’inspiration qui se rit des situations dont il est le spectateur.

" Il Turco in Italia " est régulièrement à l’affiche des maisons d’opéra. Étonnamment, c’est la première fois que l’œuvre est montée à L’Opéra Royal de Wallonie. Le metteur en scène, Fabrice Murgia, place les personnages de Rossini sur un plateau de tournage grandeur nature.