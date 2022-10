"Il Turco in Italia" de Rossini pour la première fois à l’Opéra Royal de Wallonie à Liège

"Il Turco in Italia" est le dernier volet d’une " trilogie turque" de Gioachino Rossini. Cet automne, il est proposé pour la première fois à Liège, à l’ORW, où les répétitions vont bon train. Et pour la première fois aussi à l’ORW, c’est le liégeois Fabrice Murgia qui signe la mise en scène.

"Il Turco in Italia" c’est l’histoire rocambolesque de Sélim, pacha turc et de ses amours, bohémiennes et italiennes. Tous les ingrédients vaudevillesques sont réunis dans cet opéra-bouffe que Fabrice Murgia a choisi de situer dans un univers cinématographique. "C’est une comédie et on s’attache à la revisiter avec beaucoup de respect pour ses ressorts comiques qui ne demandent pas à être réinventés car ils fonctionnent très bien ! Mais, sur la forme, on a imaginé un décor de plateau de cinéma sur lequel on tourne une comédie très Cinecittà ! "