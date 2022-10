Il Turco in Italia de Rossini à l'Opéra de Liège, gagnez deux places

Au XVIIIe siècle à Naples, le poète Prosdocimo trouve auprès d’un groupe de bohémiens un argument pour sa nouvelle pièce… les rocambolesques aventures galantes de la jeune esclave turque, Zaida, amoureuse éconduite du pacha Selim, et d’un couple italien à la dérive, Fiorilla et Geronio. S’ensuit un chassé-croisé truffé de mille pirouettes et rebondissements hilarants.

À 22 ans, Rossini est déjà un compositeur confirmé et auréolé d’un immense succès pour ses désopilants opéras buffa auxquels il rend une pétillante et séduisante jeunesse. Sur un livret du grand librettiste Felice Romani, futur collaborateur de Bellini, l’intrigue qui met en scène un pacha berné est d’une rare finesse et pleine de fraîcheur… non sans quelques allusions bien placées au Così fan tutte de Mozart, que Rossini vénérait.

