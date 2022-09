Il tue entre 500 et 800 personnes chaque année en Belgique : mesurez le taux de radon chez vous

Quel est le taux de radon chez vous ? Cette question intrigue l’agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN). Elle appelle à nouveau les citoyens à mesurer le taux de radon chez eux ou sur leur lieu de travail via son action "Action radon" qui se déroule d’octobre à fin décembre.

Un gaz potentiellement dangereux

Le radon est un gaz radioactif que l’on retrouve sur le sol et dans les roches. Il peut s’infiltrer dans les bâtiments par les fissures présentes au niveau des sols et des murs ou par les tuyaux. "Il est incolore, inodore et sans goût, ce qui en fait une menace invisible pour notre santé", indique l’AFCN.

"En grande quantité et dans les espaces clos, le radon représente un réel danger. Après le tabagisme, le radon est la cause la plus fréquente de cancer du poumon dans notre pays. 7% des cas de cancers pulmonaires seraient liés à l’exposition au radon."

En Belgique, le radon tuerait entre 500 et 800 personnes chaque année. C’est pourquoi l’AFCN appelle les Belges à mesurer le taux de radon dans leur habitation ou au boulot.

Liège et le Luxembourg plus concernés

Il est possible d’acheter un détecteur comprenant une analyse scientifique des résultats pour 15 euros sur le site www.actionradon.be "Le détecteur de radon doit rester trois mois dans un espace fort occupé du rez-de-chaussée du bâtiment. Dans les habitations, il s’agit souvent du séjour", explique l’AFCN. "Les mesures doivent se produire durant les mois d’automne et d’hiver car les bâtiments sont alors ventilés moins souvent et le radon peut s’y accumuler."

Le sud de la Belgique est davantage concerné par ces problèmes en raison de la surface rocheuse qu’on y trouve. Lors des compagnes précédentes, les fortes concentrations se sont surtout concentrées dans les provinces de Liège et du Luxembourg.

Un assainissement est recommandé lorsque les mesures indiquent un taux de radon trop élevé. "En fonction de la concentration, les mesures d’assainissement peuvent être simples ou plus radicales. Dans certains cas, il suffit de colmater les brèches par lesquelles le radon pénètre dans le bâtiment. Dans d’autres cas, l’installation d’un système de ventilation mécanique peut apporter une solution", conseille l’AFCN.

10% des habitations de Burdinne au-delà du niveau de référence

Burdinne est particulièrement concernée, 10% des habitations dépassent le niveau de référence 1. Ce taux a incité les responsables politiques burdinnois à contacter l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire (AFCN) et demander une cartographie précise du taux de radon dans la commune.

Pour cartographier, il faut tester. Une soirée de sensibilisation a eu lieu le 15 septembre dernier pour pousser les burdinnois à effectuer le test, seul moyen de savoir s’il y a du radon chez soi.