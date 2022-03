La Monnaie a fait appel au metteur en scène allemand Tobias Kratzer qu’on avait découvert en 2017 dans une production de " Lucio Silla " de Mozart. Dans le triptyque de Puccini, chacun des opéras au programme véhicule une esthétique singulière.

Dans " Il Tabarro ", le metteur en scène allemand place le crime passionnel au centre d’un décor qui renvoie à l’univers d’un roman graphique ou d’une bande dessinée. Ce décor écrasant, tout en verticalité, juxtapose les différents lieux évoqués dans le livret : La cabine de l’armateur, les quais de la Seine, le ponton de la péniche, les cales sombres de l’embarcation. Ce décor kaléidoscopique rappelle étrangement le découpage d’une planche de bande dessinée. " Suor Angelica " se présente sous la forme d’un oratorio. Le jeu des solistes est réduit à sa plus simple expression mais un film est projeté en fond de scène. Ce film muet, en noir et blanc éclaire avec humour, la vie à l’intérieur du couvent. Dans la dernière œuvre au programme, " Gianni Schicchi ", la rupture de ton est flagrante. Un nouveau gradin de spectateurs a été installé sur le plateau et les personnages de la comédie semblent évoluer au centre d’une piste d’impro… Trois opéras et trois univers singuliers.

" Le premier défi est de marquer l’atmosphère de chaque opéra mais il est également important de créer du lien. Nous avons tenté de créer une sorte de cercle vertueux. Chaque opéra va jouer un rôle dans celui qui le suit ou qui le précède. "

Tobias Kratzer au micro de François Caudron