"Il tire comme l'arme de papa et maman": le JR-15, un fusil d’assaut pour enfants en vente libre aux Etats-Unis, crée la polémique

Josh Sugarmann, directeur général de l’organisation Violence Policy Center, qui lutte contre la violence des armes à feu, a vivement critiqué le marketing de WEE1 Tactical pour attirer les plus jeunes : un crâne de pirate avec une coupe iroquoise pour les garçons et des couettes blondes pour les filles, une tétine à la bouche.

Dans son rapport sur les méthodes des fabricants d’armes américains pour attirer les jeunes publié en 2016, il dénonçait les armes peintes avec des couleurs vives – rose, rouge, orange ou violet métallisé — appréciées du jeune public, et plus légères à manier.

1500 mineurs tués en 2021

L’arme "fonctionne comme un fusil de sport moderne", mais sa "construction et son ergonomie en polymère léger et robuste sont adaptées aux enfants", explique WEE1 Tactical dans un communiqué.

Les fusillades sont un fléau récurrent aux Etats-Unis où le droit de posséder des armes est garanti par la Constitution. Les tentatives de réguler leur vente sont souvent bloquées au Congrès américain, où le puissant lobby des armes NRA exerce une forte influence.

En 2021, les armes à feu ont fait près de 45.000 morts aux Etats-Unis, dont environ 24.000 suicides, et plus de 1500 mineurs ont été tués, selon l’organisation Gun Violence Archive.

Un "pas a été franchi"

Pour le sociologue Marco Martiniello, la vente d’armes aux enfants est une dérive. "On achetait déjà des mitraillettes à des enfants, puisqu’en tout cas les garçons grandissent et sont sociabilisés en recevant des armes, mais elles étaient en plastique car ce sont des jouets. Ici, un pas a été franchi. C’est assez révélateur de l’Etat de la société américaine. C’est à mon sens une dérive", indique-t-il.

Impensable en Belgique

Avant de poursuivre, "On connaît le très fort attachement des Américains au premier amendement. Mais on voit qu’une société, privée, a balayé tous les débats ou éthiques d’entreprise en commercialisant des armes pour les enfants. C’est inquiétant pour la suite et cela traduit un certain état de paranoïa grandissant dans la société américaine… Cette idée qu’il faut s’armer. On voit que les populations blanches s’arment de plus en plus pour se préparer à une guerre civile ou raciale. Imaginez un enfant blanc qui verrait une personne noire dans la rue et qui lui tirerait dessus… Cela arrive bien avec des adultes".