Il surprend les Pigeons avec une bière au bacon !

Connaissez-vous le Huggy's Bar ? Petite chaîne belge, elle offre une véritable expérience restaurant autour de 40 burgers de qualité, nous assure Thomas. Au Huggy's bar, on mange à table, avec des couverts. Il y a des serveurs qui recommandent conformément au concept de "Beer Pairing" une association gastronomique avec une bière spécifique.

La petite dernière est le mariage génial d'une bière spéciale à fermentation haute, des Brasseries C à Liège, brassée avec de vraies tranches de bacon grillées, enfermées dans une poche que l'on laisse infuser. Cette bière aux ingrédients naturels et locaux coûte 2,10 euros le mini verre de dégustation et 7,70 euros le mug de 50 cl.