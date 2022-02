Œil sur le monde : "Wagner, les hommes de l’ombre de Poutine"

Le groupe Wagner, c’est cette société privée qui emploie des mercenaires notamment sur le continent africain et qui de plus en plus semble être un instrument géopolitique au service des intérêts de Moscou. Clandestine, elle appartient à Evgueni Prigojine, homme d’affaires milliardaire aujourd’hui sous le coup de nombreuses sanctions internationales. C’est un proche de Vladimir Poutine. Son existence n’est pas officielle, pourtant Wagner est le fer de lance d’une nouvelle guerre froide voulue par l’homme fort du Kremlin. Un document à voir jeudi 17 février dès 22h40 en TV sur "La Une".