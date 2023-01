"Il serait possible de recréer des forêts sur 900 millions d’hectares morcelés sur la planète"

Dans l’état actuel des forêts, ce ne sera pas une solution suffisante. Il faut non seulement arrêter la déforestation des grandes forêts tropicales, surtout en Amérique du Sud et en Asie du sud-est, mais en plus conserver nos forêts, et attribuer toute une série de surfaces pour la restauration d’écosystèmes forestiers les plus naturels possible. La conservation couplée à la restauration pourront aider à maintenir l’équilibre.