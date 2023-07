Il se trompe de route mais s’impose : Alexey Lutsenko lève les bras sur le Circuit de Getxo

Le Kazakh Alexey Lutsenko (Astana) s’est adjugé la 78e édition du Circuit de Getxo courue dimanche sur 193,3 km entre Bilbao et Getxo en Espagne.

Un groupe de sept coureurs s’est isolé en tête avec Lutsenko, accompagné de ses équipiers kazakh et italien Yevgeniy Fedorov et Simone Velasco, les coureurs letton et français de Lidl-Trek Toms Skujins et Tony Gallopin, l’Italien Matteo Trentin (UAE Emirates) et l’Espagnol Eduard Prades (Caja Rural-Seguros RGA). Lutsenko a ensuite faussé compagnie aux autres échappés et s’est fait une frayeur à 7 km de l’arrivée en se trompant de route. Le Kazakh a cependant résisté au retour des poursuivants pour s’imposer avec 24 secondes d’avance sur Gallopin et 33 sur Velasco. Trentin et Skujins ont complété le top 5 à respectivement 35 et 49 secondes.

Lutsenko, 30 ans, a signé la 36e victoire de sa carrière, la 5e cette saison après une étape et le classement général du Tour de Sicile et ses titres de champion du Kazakhstan du contre-la-montre et sur la course en ligne. Il succède au palmarès à l’Espagnol Juan Ayuso (UAE Emirates).