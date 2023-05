Il se fait bannir de Tiktok à cause de sa ressemblance avec Ed Sheeran

Être sosie d’une célébrité a tendance à rendre la vie compliquée. Certains ont du mal à trouver un amour sincère et d’autres se font bannir des réseaux sociaux pour suspicion d’usurpation d’identité.

C’est le cas de Ty Jones, un Britannique connu pour sa forte ressemblance avec Ed Sheeran. Il aime jouer de son apparence et faire des vidéos, principalement sur Tiktok, pour divertir les internautes.

Il ne prétend pas pour autant être le chanteur. Dès que quelqu’un commente en disant "Oh mon Dieu c’est Ed Sheeran", il répond toujours que ce n’est pas lui et qu’il n’est qu’un simple sosie, voire son "jumeau maléfique". Et surtout, il ne sait pas chanter et n’hésite pas à le montrer.

Ses vidéos lui ont permis d’être suivi par 115,2k personnes sur Tiktok. Mais la situation a pris une tout autre tournure quand le réseau social a banni son compte, estimant "qu’il ne respectait pas les règles communautaires" et ainsi, "qu’il ne pouvait être restauré".