Il reste plus de 9000 espèces d'arbres à découvrir selon une étude

Quelque 64.100 espèces d'arbres ont déjà été répertoriées. Mais selon ces travaux, dont les estimations s'appuient sur une base de données plus complète et une méthode statistique plus avancée qu'auparavant, le nombre total d'espèces serait d'environ 73.300, soit 14% de plus. Cela signifie qu'environ 9.200 espèces n'ont pas encore été découvertes.

De façon générale, environ 43% de toutes les espèces se trouvent en Amérique du Sud, suivie de l'Eurasie (22%), de l'Afrique (16%) puis de l'Amérique du Nord (15%) et de l'Océanie (11%), selon l'étude.

De la moitié aux deux tiers de toutes les espèces déjà connues se trouvent dans les forêts humides tropicales ou subtropicales sur les cinq continents, estiment les chercheurs.

Une grande partie des espèces restant à identifier devraient ainsi se trouver dans ces régions, où moins de relevés sont effectués.