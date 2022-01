Il représente la moitié des cas au Danemark: que sait-on du sous-variant Omicron BA.2 ?

Quand on parle du variant Omicron (B.1.1.529), on désigne en réalité une famille avec 3 fistons : BA.1, le plus présent en Belgique, BA.2, qui ne représente encore que 1,1% des nouvelles contaminations, et BA.3, pas encore présent sur notre territoire.

BA.2, un variant qui monte

Le sous-variant BA.2 croît rapidement, même s’il est encore peu présent chez nous. C’est ce qui a été observé dans différents pays. Il représente à présent la moitié des cas de Covid-19 séquencés au Danemark. Le Statens Serum Institut danois n’a cependant pas encore constaté de différences de virulence ou d'échappement immunitaire par rapport à BA.1.