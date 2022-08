Il reprend « YMCA » façon metal !

C’est une version pour le moins originale que nous propose Leo Moracchioli avec ce "YMCA" version metal. Le célèbre tube de " Village People ", que beaucoup doivent avoir en tête puisqu’il est ancré dans la culture populaire, est vraiment transformé !

Leo Moracchioli est un musicien et producteur de metal originaire de Norvège. Il s’est fait connaitre grâce à sa chaîne Youtube Frog Leap Studios et est un habitué des covers. Multi-instrumentiste, il gère lui-même la voix, la guitare, la basse et la batterie sur tous les morceaux qu’il propose.

Découvrez le résultat de cette reprise ci-dessous :