Comme chaque année, Sony a organisé le concours World Photography Awards, qui récompense les meilleures photographies de l’année. Mais l’édition 2023 était particulière...

Et pour cause, dans la catégorie "Creative", c’est un certain Boris Eldagsen qui a remporté le prix, avec la photo ci-dessous. Jusqu’ici rien d’anormal, du moins pour les jurés du concours. Mais en réalité, le cliché a été entièrement généré par une intelligence artificielle.