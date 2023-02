Il ne sera plus possible d'acheter un billet à bord des trains avec des espèces à partir du mois de mai

Les voyageurs souhaitant acheter un ticket à bord du train ne pourront le faire que par voie électronique à partir du mois de mai. Les agents de train n'accepteront plus d'argent en espèces, a confirmé mercredi la SNCB.

Selon la société des chemins de fer belge, la mesure s'inscrit dans "une large tendance sociétale vers la numérisation et le paiement électronique", a déclaré son porte-parole Bart Crols. Il souligne également que d'autres sociétés de transport public, telles que De Lijn et la STIB, ont déjà supprimé l'argent en espèces à bord depuis un certain temps. Cette mesure devrait également améliorer la sécurité des contrôleurs, puisqu'ils ne devront plus avoir d'argent en espèces dans leurs poches.