Il ne reste que 10 marsouins du Pacifique. Mais sauver l’espèce est encore possible

On les croyait condamnés à l’extinction : les marsouins du Pacifique sont aujourd’hui l’espèce de mammifères marins la plus menacée. Et pour cause, les scientifiques estiment qu’il n’en reste que dix environ dans les eaux du golfe de Californie.

Face à ce constat, beaucoup estimaient que cet animal ne pourrait jamais s’en remettre. En cause, la consanguinité forcée des futures progénitures. Mais cette théorie est aujourd’hui contredite par une nouvelle étude, publiée jeudi dans la prestigieuse revue Science.

Malgré leur faible nombre, les marsouins ne sont pas voués à disparaître pour des raisons génétiques, assure-t-elle. Du moins à une condition : que les pratiques de pêche à l’origine de leur déclin cessent complètement.