"Il ne peut pas y avoir de profiteur de crise" : Pierre-Yves Dermagne veut taxer les producteurs pour "redistribuer à la population"

D’une certaine façon, ces aides aux ménages ressemblent à un forfait réduit pour tous, peu importe le salaire. Ces mesures de soutien oublient-elles les plus précaires ? "Les premières décisions qui ont été prises depuis plus d’un an maintenant avaient pour but d’aider les plus précaires, avec l’extension du tarif social", répond le ministre de l’économie et de l’emploi.

Selon lui, il a fallu trouver un équilibre entre le souci d’aller vite et d’être juste socialement – "et donc de se dire que les plus riches ne doivent pas bénéficier des différentes mesures d’aide", précise Pierre-Yves Dermagne. "Et donc on ira rechercher, chez les 15% des travailleurs les plus riches ces montants perçus, via de la fiscalité."