"Il ne m’a pas respecté" : Arthur Theate s’embrouille avec son coach Bruno Génésio face à Angers

Y a-t-il de l’eau dans le gaz entre Arthur Theate et son entraîneur Bruno Génésio ? Si Jérémy Doku a vécu un dimanche après-midi exceptionnel, signant un nouveau doublé avec Rennes en Ligue 1, Theate a de son côté été au cœur d’un échange tendu avec l’entraîneur des Rouge & Noir.

Moins à l’aise que d’habitude sur la pelouse, à l’instar d’une défense rennaise trop nonchalante, le Diable Rouge a été impliqué sur le troisième but d’Angers, finalement annulé après intervention de la VAR. D’abord sermonné par le capitaine du SRFC, Hamari Traoré, Theate a ensuite été rappelé à l’ordre par son entraîneur lors de la vérification de la VAR par l’arbitre de la rencontre.

Quatre minutes plus tard, le défenseur belge a été remplacé par le jeune Jeanuël Belocian. Mécontent, Theate s’est dirigé vers le banc de touche sans serrer la main de son coach. Selon l’homme du terrain du diffuseur Prime Video, le joueur aurait également lancé : "Il ne m’a pas respecté", en parlant bien évidemment de Génésio.

En conférence de presse, l’entraîneur rennais a toutefois dédramatisé l’altercation. "Ça arrive. Tant qu’il y a des échanges tendus, c’est qu’il y a de la vie, et on a envie de gagner. Je préfère ça que des joueurs qui ne réagissent pas", a-t-il expliqué. "Des changements il y en a d’autres aussi, ce n’est pas un problème". Arthur Theate n’était-il plus dans son match ? "Entre autres", a conclu Génésio.